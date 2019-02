Chelsea poraz v finalu pokala ni zmedel, velika zmaga na derbiju s Tottenhamom

Visoke zmage se je razveselil tudi Arsenal, ki je s kar 5:1 odpravil zasedbo Bournemoutha. Zadetki so se razporedili med pet različnih nogometašev: tako so se med strelce vpisali Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan, Laurent Koscielny, Pierre-Emerick Aubameyang in Alexandre Lacazette. Častni zadetek za goste je na Emiratesu zabil 23-letni vezist Lys Mousset.

Ole Gunnar Solskjaer še naprej ostaja pri enem porazu na klopi Manchester Uniteda. V 28. krogu Premier League so vragi slavili na gostovanju v Londonu pri Crystal Palaceu. Na Selhurst Parku je nogometaše iz Manchestra v vodstvo popeljal Romelu Lukaku v 33. minuti tekme, nato pa dodal še zadetek v 52. minuti. Na 1:2 je znižal domači branilec Joel Ward, nato pa je končnih 3:1 v 83. minuti postavil bočni branilec vragov Ashley Young. Ta je izkoristil podajo francoskega vezista Paula Pogbaja.

Liverpool se je pred domačimi gledalci sprehodil do zmage nad Watfordom (5:0), s čimer je ohranil Liverpool prvo mesto na ligaški lestvici. Dva zadetka sta prispevala Sadio Manein Virgil van Dijk, enega pa je dodal Divock Origi.

Do zmage so se dokopali tudi prvi zasledovalci Liverpoola, nogometaši Manchester Cityja. Ti so pred domačimi gledalci na Etihadu slavili z zadetkom argentinskega napadlaca Sergio Agüeroiz enajstmetrovke.

Izidi:

Arsenal - Bournemouth5:1(2:1)

Liverpool- Watford 5:0(2:0)

Crystal Palace - Manchester United 1:3 (0:1)

Chelsea- Tottenham 2:0 (0:0)

Southampton- Fulham 2:0 (2:0)