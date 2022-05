Chelsea potrdil: klub v ponedeljek uradno prevzema Boehlyjev konzorcij

Za nakup londonskega kluba so se potegovali še britanski poslovnež, sir Martin Broughton in njegova skupina investitorjev, ameriški investitor in lastnik italijanskega prvoligaša Atalante Stephen Pagliuca in ameriška družina Ricketts, ki ima med drugim v lasti bejzbol klub Chicago Cubs. Zadnji dan pogajanj pa se je v nakup Chelseaja neuspešno vmešal še soustanovitelj podjetja Ineos, lastnik francoskega prvoligaša Nice in najbogatejši Britanec, sir Jim Ratcliffe.