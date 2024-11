Chelsea povozil slovensko obarvani Panathinaikos

Pri eni točki ostaja Panathinaikos, ki je moral priznati premoč favoriziranemu Chelseaju z 1:4. Pri Grkih je Adam Gnezda Čerin igral celo tekmo, Andraž Šporar je igral od 71. minute, Benjamina Verbiča pa ni bilo v kadru. Facundo Pellistri je dosegel edini gol za Grke v 69. minuti, pred tem so za Londončane zadeli Joao Felix , ki je bil uspešen v 22. in 55. minuti, Mihajlo Mudrik , ki je vpisal tudi dve podaji, ter Christopher Nkunku , ki je zadel z bele pike.

Sanje so postale realnost, Celjani s petardo odpihnili Turke

Ob Jagiellonii in Chelseaju so stoodstotni še Fiorentina, ki je z 2:4 v gosteh ugnala St. Gallen, Jonathan Ikone je dosegel dva zadetka, Vitoria Guimaraes, ki je po Celju v uvodnem krogu tokrat v gosteh ugnala Djurgarden z 1:2, Hearts, ki je z 0:2 odpravil Omonio, dunajski Rapid, ki je z 1:0 ugnal Noah, Legia, ki je z 0:3 v gosteh ugnala Bačko Topolo, Lugano, ki je tudi v gosteh z 0:1 odpravil Mlado Boleslav, in Heidenheim, ki je z 0:1 v gosteh ugnal Pafos.