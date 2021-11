Chelsea brez težav premagal Leicester in se utrdil na prvem mestu

Čeprav še niso popolnili ekipe s poškodovanimi igralci, še vedno manjkata Romelu Lukaku in Mateo Kovačić , so Londončani, ki so v zadnjem krogu na domačem igrišču le remizirali z Burnleyjem, prikazali zelo dobro predstavo in bi lahko zmagali še z višjim rezultatom. Od začetka do konca so bili boljši, že njihov uvodni pritisk je obrodil sadove.

Londončani so imeli v prvem polčasu 70-odstotno posest žoge, v strelih je bilo 9:0, v drugem polčasu so nekoliko stopili s plina, toda še vedno bili zelo nevarni. Chilwell, Callum Hudson-Odoi in Christian Pulišicć so zapravili priložnosti, slednji pa je bil v 71. minuti vendarle natančnejši, tako kot pri zapravljeni priložnosti mu je tudi tokrat asistiral Hakim Ziyech, s katerima sta v drugem polčasu kot rezervista skupaj stopila na igrišče.

Gostje so kljub visokem vodstvu napadali do konca tekme in dosegli še tri gole, uspešni so bili Pulišić, Reece James in Hudson-Odoi, a so vse tri zadetke sodniki zaradi nedovoljenega položaja razveljavili. Tudi domača ekipa je bila kadrovsko nekoliko oslabljena, saj so zaradi poškodb manjkali James Justin, Ricardo Pereira ter v aktualni sezoni verjetno najboljši igralec Lisic iz Leicestra Youri Tielemans. Nogometaši Leicestra so v dobri uri in pol igre le trikrat ogreli dlani vratarja Edouarda Mendyja, edino pravo priložnost pa je zapravil Jamie Vardy, ki je z glavo streljal čez gol.

Mendy je tako na svoji 60. tekmu v dresu Chelseaja še 35. mrežo ohranil nedotaknjeno, težjo nalogo pa lahko pričakuje že v torek, ko se bodo modri iz Londona v Ligi prvakov na tekmi, ki bo odločala o prvem mestu v skupini H, pomerili z Juventusom. Prihodnji konec tedna pa na Chelseajev Stamford Bridge prihaja še en zgodovinsko težek tekmec, Manchester United.

Leicester v četrtek v Ligi Evropa gosti varšavsko Legijo, ki je lisice na prvi tekmi premagala z 1:0, nato pa angleško prvenstvo nadaljujejo še z eno domačo tekmo in sicer proti Watfordu.