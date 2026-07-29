Chelsea od 'vrtca' do 'doma upokojencev'?

Chelsea se je na letošnjo nogometno tržnico odpravil s popolnoma novo taktiko. V zadnjih petih poletnih prestopnih rokih je bil povprečni novi igralec Chelseaja star dobrih 22 let, zadnji poletni okrepitvi kluba s Stamford Bridgeja, ki sta bili starejši od 30 let, pa sta bila Pierre-Emerick Aubameyang in Kalidou Koulibaly poleti 2022. Letošnji okrepitvi moštva, ki ga je prevzel Xabi Alonso, pa naj bi bila 35-letni Danny Welbeck in 36-letni Jordan Henderson, ki sta popolni deviaciji od modusa operandi modrih. Očitno so ameriški lastniki uslišali želje navijačev, ki so mladi ekipi v prejšnjih sezonah očitali pomanjkanje izkušenj na najvišji ravni.
Prva želja je bil ljubljenec trenerja iz njunih časov pri Bayer Leverkusnu Granit Xhaka, ki očitno ostaja pri Sunderlandu. Bivši strateg Real Madrida bo torej pomoč v svoji krstni sezoni na klopi Chelseaja, ki je bil lani 10. v Premier League in sezono zaključil brez domače lovorike, iskal pri Angležih.
Prihod Welbecka iz Brightona je praktično že potrjen. Napadalec, ki je v preteklosti igral tudi za mestne rivale svojega novega kluba Arsenal, bo svoje mesto v začetni postavi iskal v zelo zaostreni konkurenci. Priključil se bo Joau Pedru, Liamu Delapu, Nicolasu Jacksonu, ki se je vrnil s posoje pri Bayernu, ter letošnjima okrepitvama Dastanu Satpaevu in Emmanuelu Emeghi. Welbeck, ki je v preteklosti igral tudi za Manchester United, je v lanskem letu za Brighton zabil 14 golov in je bil njihov najboljši strelec.
Henderson je uradno še prost igralec, s Chelseajem pa naj bi podpisal dvoletno sodelovanje. Po odhodu iz Liverpoola je član angleške reprezentance zamenjal veliko klubov. Po polletni epizodi v Savdski Arabiji je dve sezoni igral za Ajax, lani pa se je vrnil na Otok k Brentfordu. O tem, kako pomembne so njegove vodstvene sposobnosti, je med svetovnim prvenstvom veliko govoril bivši trener Chelseaja Thomas Tuchel. Iz Amerike se je sicer bivši kapetan redsov vrnil kot osmoljenec, med proslavljanjem zmage nad Mehičani v osmini finala si je zlomil roko in na turnirju ni odigral niti minute. Hendersonovo odlično poznavanje igre pa bo modrim na sredini igrišča, ob podivjanem Enzu Fernandezu ter Moisesu Caicedu, zagotovo prišlo prav.
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