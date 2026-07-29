Chelsea od 'vrtca' do 'doma upokojencev'?

Chelsea se je na letošnjo nogometno tržnico odpravil s popolnoma novo taktiko. V zadnjih petih poletnih prestopnih rokih je bil povprečni novi igralec Chelseaja star dobrih 22 let, zadnji poletni okrepitvi kluba s Stamford Bridgeja, ki sta bili starejši od 30 let, pa sta bila Pierre-Emerick Aubameyang in Kalidou Koulibaly poleti 2022. Letošnji okrepitvi moštva, ki ga je prevzel Xabi Alonso, pa naj bi bila 35-letni Danny Welbeck in 36-letni Jordan Henderson, ki sta popolni deviaciji od modusa operandi modrih. Očitno so ameriški lastniki uslišali želje navijačev, ki so mladi ekipi v prejšnjih sezonah očitali pomanjkanje izkušenj na najvišji ravni.

Prva želja je bil ljubljenec trenerja iz njunih časov pri Bayer Leverkusnu Granit Xhaka, ki očitno ostaja pri Sunderlandu. Bivši strateg Real Madrida bo torej pomoč v svoji krstni sezoni na klopi Chelseaja, ki je bil lani 10. v Premier League in sezono zaključil brez domače lovorike, iskal pri Angležih.