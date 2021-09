Cityju derbi s Chelseajem, Fernandes pred očmi Ronalda zapravil usodno 11-metrovko

Od tega trenutka dalje je Chelsea zaigral bolj pogumno, ampak vzorec igre se ni korenito spremenil. City je še naprej imel žogo več časa v svoji posesti in poskušal domačo obrambo premagati s spretno igro na krilnih položajih. Predvsem na desni strani Chelseajeve zvezne vrste je ogromno pozornosti vedno nevarnemu Joau Cancelu posvečal N'Golo Kante , ki je sicer bolj znan po svojih predstavah na sredini igrišča. Ko je City napadal, je sistem Tomasa Tuchla deloval veliko bolj obrambno kot običajno v letošnji sezoni, saj sta bila Lukaku in Werner v napadu popolnoma ločena od soigralcev.

Tekma med Chesleajem in Manchester Cityjem se je začela po okusu lanskih angleških prvakov. City je pritiskal in pretil v prvih 15 minutah. Chelsea pa je pretil predvsem prek protinapadov. Prva priložnost domačih se je pojavila prav prek hitrega protinapada, ko je Romelu Lukaku na sredini igrišča dobro zadržal žogo v svoji posesti, jo podal do Marcosa Alonsa , ki je našel hitrega Tima Wernerja . Ta je žogo z levega krila lepo podal v sredino, kjer jo je čakal začetnik akcije Lukaku in jo usmeril proti golu Eduarda Mendyja . Še pred posredovanjem vratarja pa je žogo ustavila obramba Cityja.

Ob polčasu je City imel žogo v svoji posesti kar 67 odstotkov časa, toda igralci iz Manchestra niso bili pretirano nevarni, saj vratar Chelseaja ni posredoval niti enkrat. Na drugi strani je bil Chelsea še bolj sramežljiv, saj je blokiran strel Lukakuja bil edina priložnost, ki si jo je londonski klub priigral v 45 minutah pred svojimi navijači.

City je tudi drugi polčas začel bolj podjetno. V 48. minuti je s strelom od daleč neuspešno poskušala velika okrepitev 'meščanov' Jack Grealish. V 52. minuti se je vztrajnost ekipe iz Manchestra končno izplačala. Po strelu Cancela se je žoga v kazenskem prostoru odbila do Jesusa, ki je ob dveh Chelseajevih branilcih žogo spretno usmeril proti vratom Mendyja. Prvi strel v okvir vrat na tekmi se je spremenil v prvi zadetek na tekmi. Jesus je navdihnil tudi Grealisha, ki je pet minut pozneje z žogo 'zaplesal' na desni strani domačega kazenskega prostora in ustrelil rahlo mimo vrat Mendyja.

Tekma je končno zaživela, Chelsea je moral biti bolj podjeten, toda prave priložnosti za zadetek si modri niso pripravili, so pa zato bili zelo nevarni gostje, a je Grealishu je v 58. minuti veselje preprečil vratar Edouard Mendy. Nekaj minut pozneje je bil Mendy že premagan, vendar je žogo po strelu Jesusa na golovi črti odbil Thiago Silva. Vodstvo bi lahko povišal tudi branilec Aymeric Laporte, po predložku z desne strani je streljal mimo gola, Grealish pa v 83. minuti spet ni znal premagati domačega vratarja, potem ko se je znašel sam pred njim. Chelsea si do konca tekme večje priložnosti ni pripravil, obramba Cityja pa še na peti zaporedni prvenstveni tekmi ni prejela gola. To je pomenilo, da se je zmage veselila zasedba Cityja, za modre pa je bil to prvi ligaški poraz v sezoni. Zdaj so modri izenačeni s sinjemodrimi s 13 točkami.

Prvi poraz Man Uniteda

Prav toliko točk ima tudi Manchester United, ki je danes ugledal prvi poraz sezone, in sicer je na domačem Old Traffordu izgubil z Aston Villo. Poraz bo toliko bolj boleč, saj je v sodnikovem dodatku drugega polčasa enajstmetrovko zapravil Bruno Fernandes. Ta je presenetljivo dobil prednost pred Cristianom Ronaldom, ki je le nemočno opazoval zgrešen poskus rojaka. Tega je po zapravljeni enajstmetrovki potrepljal po prsih ... Edini gol na tekmi je v 88. minuti zabil Kortney Hause.