Chelsea ni uspel streti Foresta, ten Hag 'preživel' Villa Park

A tudi tega niso unovčili varovanci Enza Maresce , ki so sicer v kar 13 minut dolgem podaljšku zaradi zavlačevanja gostov nekajkrat nevarno zapretili, a vselej je bila na pravem mestu obramba Foresta. V zaključku so dvakrat nevarno zapretili tudi nogometaši Nottinghama, a v obeh primerih se je odlično izkazal Sanchez.

Toda Chelsea je ekspresno odgovoril. Proti vratom gostov je prodrl Noni Madueke , ki je z natančnim strelom hitro poravnal rezultat. Modri so nato lovili preobrat, situacijo pa jim je še nekoliko olajšal James Ward-Prowse , ki je bil po veliki lastni napaki prisiljen potegniti ročno zavoro in z roko zaustaviti nevaren protinapad domačih.

Liverpool, Manchester City in Arsenal do novih treh točk

Dvoboj med Aston Villo in Unitedom je razočaral gledalce. Obe ekipi sta igrali pragmatično, gostitelji so imeli nekaj več od igre in tudi več polpriložnosti, toda gosti so izpolnili cilj in ostali neporaženi. So pa bili bližje zadetku, Bruno Fernandes je namreč v drugem polčasu s prostega strela zadel prečko.

Zanimivo bo videti, ali si je trener Uniteda Erik ten Hag s točko v Birminghamu podaljšal čas na klopi evropskega velikana. Mnogi so mnenja, da pritiska navijačev in medijev ne bo zdržal in da ga bodo med reprezentančnim odmorom zamenjali, saj ekipa, ki vedno želi najvišja mesta, trenutno zaseda le 14. mesto, zbrala pa je le osem od 21 možnih točk.