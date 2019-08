Chelsea še čaka na prvo zmago, Leicester iz Londona s točko

Frank Lampard, ki je bil s strani privržencev Chelseaja deležen bučnega sprejema, bo moral na prvo zmago na klopi svojega kluba, ko je govora o tekmah Premier League, še počakati. Njegovo moštvo je po zelo solidni predstavi v prvem polčasu v nadaljevanju povsem odpovedalo. Že v 7. minuti je svoj prvi zadetek v majici Chelseaja dosegel mladi Mason Mount, ki je izkoristil nespretnost Wilfrieda Ndidija. Mount bi lahko svoj izkupiček kmalu podvojil, a je bil njegov strel z glavo premalo natančen, N’Goloju Kanteju pa je veselje z drsečim štartom v zadnjem trenutku preprečil izkušeni Christian Fuchs. Končni rezultat 1:1 bo celo manj razveselil gostujoče nogometaše, ki so bili v drugem polčasu veliko boljši tekmec. Najprej so v 67. minuti izenačili preko Ndidija, ki je z glavo zadel po predložku iz kota, kasneje pa so imeli preko Jamesa Maddisona, Jamieja Vardyja in Yourija Tielemansa celo priložnost za zmago, a jih nogometaši iz osrednje Anglije niso izkoristili.

