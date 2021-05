Chelsea še drugič v sezoni klonil proti Arsenalu

Nogometaši Arsenala so še drugič v sezoni dobili londonski derbi proti Chelseaju. Po tem ko so konec leta 2020 na svojem stadionu zmagali s 3:1, so bili tokrat uspešni tudi v gosteh, tekmece so ugnali z 1:0.

S tem so v boju za uvrstitev v ligo prvakov podaljšali upanje tudi Chelseajevim najbližjim konkurentom, West Hamu, Liverpoolu, Tottenhamu in Evertonu, ki še imajo vsaj teoretične možnosti za četrto mesto. icon-expand Statistika tekme: Chelsea vs. Arsenal FOTO: Sofascore.com Finalisti letošnje lige prvakov so bili boljši in nevarnejši tekmec, toda Arsenal, ki ni imel praktično niti ene prave priložnosti, je izkoristil njihovo veliko napako v 16. minuti. Takrat je Jorginho nenatančno podal žogo svojemu vratarju, Kepi Arrizabalagi, ga praktično premagal, toda nemški vratar je z golove črte še potisnil žogo v polje, toda le do Pierre-Emericka Aubameyanga. Ta je nato v sredini našel osamljenega Emila Smith-Rowa, ki je žogo od vratnice poslal v mrežo. Chelsea je imel prek Kaija Havertza že pred prejetim golom veliko priložnost, do odmora jih je zamudil še nekaj. Tudi v drugem delu je imel veliko premoč in priložnosti, ob koncu tekme pa je v enem napadu dvakrat zadel prečko. Najprej z glavo Kurt Zouma, nato pa še Olivier Giroud. Angleško državno prvenstvo, 36. krog, izid:

Chelsea - Arsenal 0:1 (0:1)

Smith-Rowe 16.