Chelsea se je preko Palmeirasa pridružil Fluminenseju v polfinalu

Nogometaši Chelseaja in Fluminenseja so se uvrstili v polfinale klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. Londončani so sinoči v četrtfinalnem obračunu premagali brazilski Palmeiras z 2:1, še en brazilski predstavnik Fluminense pa je v petek zvečer z enakim izidom izločil savdski Al-Hilal.