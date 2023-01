Chelsea se ne ustavlja, pol milijarde pozneje prihaja Gusto za 30 milijonov

Chelsea ima pod vodstvom novih ameriških lastnikov jasen načrt. Kakšen je ta načrt vedo samo ti lastniki, rezultati pa so zavidanja vredni. Vsaj kar se tiče številk. Z napovedanim prihodom trenutnega člana Olympique Lyona Mala Gusta bo poraba londonskega kluba od zamenjave lastnikov lansko poletje poskočila krepko čez že tako neverjetnih pol milijarde evrov.

Wesley Fofana (80 milijonov evrov), Mihajlo Mudrik (100 milijonov evrov), Marc Cucurella (60 milijonov), Raheem Sterling (56 milijonov) Benoit Badiashile (38 milijonov), Kalidou Koulibaly (38 milijonov), Noni Madueke (35 milijonov), Carney Chukwuemeka (18 milijonov), Andrey Santos (12,5 milijona evrov), David Datro Fofana (12 milijonov evrov), Pierre-Emerick Aubameyang (12 milijonov), Joao Felix (posoja z odškodnino 11 milijonov) Gabriel Slonina (9 milijonov), in Denis Zakaria (posoja z odškodnino 3 milijonov), Noni Madueke (40 milijonov) so uradno že člani Chelseaja. Vsi so v klub prispeli od lanskega poletja.

icon-expand Malo Gusto bo od poletja član Chelseaja FOTO: AP

Zdaj se jim bo po poročanju po navadi zelo zanesljivega italijanskega novinarja Fabrizia Romana pridružil tudi desni bočni branilec Malo Gusto, ki bo do konca sezone še igral za Lyon. Zanj naj bi francoski klub prejel 30 milijonov evrov odškodnine. Še pred to novico naj bi po poročanju istega novinarja Chelsea angleškemu Brightonu ponujal 55 milijonov evrov za prestop vezista Moisesa Caiceda, za katerega se zanima tudi Arsenal. Trenutno vodilnemu moštvu Premier lige je Chelsea z nakupom Mudrika in Felixa ta januar dvakrat že "skočil v zelje".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke