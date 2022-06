Chelsea si ga želi, toda 'Cristiano Ronaldo ni naprodaj'

A vprašanje je, če je v načrtih Cristiana Ronalda, da v prihodnji sezoni, ki utegne zanj biti ena zadnjih na evropskih tleh, ne igra v Ligi prvakov. Jasno je, da si Portugalec še vedno želi osvajati tako ekipne kot individualne lovorike, brez Lige prvakov pa predvsem individualnih skoraj zagotovo ne bo. Apetiti Portugalca so kljub starosti (šteje že 37 let) še vedno zelo visoki. In kako tudi ne bi bili: še vedno je namreč dobitnik petih zlatih žog v vrhunski fizični pripravljenosti. Tudi zato njegov agent že pridno vrti telefonske številke in se pogovarja o možnostih prestopa – nazadnje in najbolj konkretno naj bi to bilo z vodstvom Chelseaja. Toda iz kluba so – tako britanski mediji – Mendesu že dali vedeti, da Ronaldo ni naprodaj.

Portugalec se je lani pompozno vrnil v klub, v katerem se je izstrelil med svetovne zvezde, toda njegova vrnitev je bila kljub 24 golom na 38 tekmah vse prej kot rožnato obarvana. Začelo se je lepo, nato pa je United zapadel v krizo, iz katere ga ni potegnil niti začasni trener Ralf Rangnick. Veliko upov se zdaj polaga na novega trenerja Erica ten Haga, ki se je dokazal z delom pri Ajaxu, a dejstvo je, da United v tej sezoni ne bo igral Lige prvakov, saj je v Premier League osvojil le šesto mesto, kar pomeni uvrstitev v skupinski del Lige Evropa. "Vem, da je za Ajax naredil izjemno delo in da gre za izkušenega trenerja, toda moramo mu dati čas. Spremeniti mora stvari na takšen način, kot si ga sam želi," besede Ronalda – ta ima še enoletno pogodbo z rdečimi vragi – prenaša britanski SkySports.