Chelsea si je privoščil spodrsljaj v boju za tretje mesto

V 35. krogu angleškega prvenstva sta se merila londonski Chelsea in Everton. Slednji je bil z zadetkom Richarlisona v 46. minuti uspešnejši. Na dvoboju Tottenhama in Leicestra so bili prvi uspešnejši. Prvi zadetek je dosegel Harry Kane, druga dva je dodal Son Heung Min. Za Leicester je zadel Iheanacho. Tottenham se je z novimi tremi točkami približal tretjeuvrščenemu Chealseaju.

- nedelja, 1. maj: Everton - Chelsea 1:0 (0:0) Tottenham - Leicester 3:1 (1:0) 17.30 West Ham - Arsenal