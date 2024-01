Chelsea strl odpor Crystal Palacea, City od zaostanka do zmage nad Evertonom

Svetovni prvaki, nogometaši Manchester Cityja, so očitno spet ujeli zmagovalni ritem. Potem ko so na prejšnji tekmi, zadnji pred nastopom na svetovnem klubskem prvenstvu, proti Lutonu prekinili niz štirih tekem brez zmage, so v 19. krogu prišli do druge zaporedne. V Liverpoolu so s 3:1 premagali Everton in to na enak način kot na prejšnji tekmi.