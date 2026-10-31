Chelsea z zmago nad rdečimi vragi poglobil krizo Uniteda

Manchester United še naprej ne najde poti iz globoke krize, v katero je zabredel sredi septembra. Od takrat so nanizali že devet tekem brez zmage, tudi v Londonu pa so bili po spodbudnem prvem povsem nebogljeni v drugem polčasu. Chelsea je imel v prvem delu precej težav, soba za VAR in prepovedan položaj pri zadetku Matheusa Cunhe pa sta domačim omogočila, da so na odmor odšli poravnani. Tudi sami so sicer z veliko sreče stresli okvir vrat, a si večjih priložnosti niso priigrali.

Lisandro Martinez je s prejetim rdečim kartonom potopil svoje moštvo. FOTO: AP

V drugem polčasu so na površje splavale težave Uniteda v obrambi. Ta je bila namreč le nemočni spremljevalec ob prodoru Morgana Rogersa, ki je zadel v 50. minuti. Nato si je po uri igre neumnost privoščil še v zadnjem času v medijih precej izpostavljeni Lisandro Martinez ter za nespameten udarec s komolcem prejel drugi rumeni karton in Chelseaju omogočil enajstmetrovko. To je izkoristil Cole Palmer za končnih 2:0. Kasneje je mrežo zatresel še Estevao, a zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

Chelsea je na lestvici začasno napredoval na četrto mesto s 16 točkami, medtem ko United s sedmimi točkami zaseda 16. mesto in je blizu cone izpada. Na vrhu sta s po 21 točkami Manchester City in Arsenal, 16 točk ima ob Chelseaju tudi tretjeuvrščeni Brighton.

Premier liga, 9. krog, izid:

Chelsea - Manchester United 2:0

Rogers 49., Palmer 64./11-m, Martinez 64. (rdeči karton)