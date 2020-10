Chelsea v nadaljevanju strl Crystal Palace

Gostitelji, ki na startu sezone v angleški Premier League ne blestijo, so se v prvem polčasu na mestnem derbiju proti ekipi Crystal Palace zelo mučili in so si v tem delu igre priigrali zelo malo možnosti za gol. Ekipa gostujočega trenerja Royja Hodgsona je bila najmanj enakovredna, tako da se je rped nadaljevanjem obetala nepredvidljiv rezultat, ki bi lahko šel v obe smeri. Nato pa je tekmo "presekal" prvi zadetek domačih, ki je bolj plod gostujoče napake, ki jo je izkoristil novinec v ekipi Franka Lamparda Ben Chilwell, ki se je na travnik vrnil po hudi poškodbi in daljši prisilni odsotnosti, pred prihodom v London pa je igral za Leicester City. Uvodni zadetek je povsem prelomil tekmo na stran gostiteljev, ki so do konca tekme zabili še tri gole, dva izmed njih je dosegel BrazilecJorginho iz enajstmetrovke in Chelsea je na koncu prišel na videz do lahke zmage, ki pa se po videnem v prvih 45 minutah ni napovedovala.

Izid:

Chelsea- Crystal Palace4:0 (0:0)

Chilwell 50., Zouma 66., Jorginho 77./11m, 82./11m