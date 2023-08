Chelsea v zadnjem letu porabil več kot vsi španski prvoligaši skupaj

Ameriški poslovnež Todd Boehly je od prevzema lastništva londonskega Chelseaja za okrepitve porabil slabo milijardo evrov. Vsi klubi, ki nastopajo v španski La Ligi, so v enakem obdobju za nogometaše porabili 893 milijonov. Trojico največjih zapravljivcev dopolnjujeta še Manchester United (435 milijonov) in Arsenal (423,5 milijona).

icon-expand Todd Boehly FOTO: AP

Chelsea je z nedavnim nakupom 21-letnega ekvadorskega nogometaša Moisesa Caiceda poskrbel za nov najdražji nakup v zgodovini angleške Premier lige. Za podpis talentiranega vezista se je potegoval tudi Liverpool, Ekvadorec pa je po dolgih pogajanjih zapustil Brighton in se za 133 milijonov preselil v zahodni London. "Zelo sem vesel, da sem se pridružil Chelseaju. Ko so me poklicali, nisem okleval, saj sem si vedno želel igrati za tako velik klub. Izpolnile so se mi sanje," je po podpisu pogodbe povedal Caicedo, ki je klubu s Stamford Bridgea obljubil zvestobo do junija 2031.

Bluesi so s prihodom Caiceda porušili britanski rekord, ki so ga sami postavili pred osmimi meseci, ko so v klub pripeljali Enza Fernandeza. To pa ni edini rekord, ki ga je v aktualnem prestopnem roku postavil Chelsea. Z zadnjim nakupom so modri presegli rekord za največ porabljenega denarja v enem prestopnem roku, ki ga je do sedaj držal Real Madrid, ki je pred štirimi leti v svoje vrste pripeljal Edena Hazarda, Luko Jovića, Ederja Militaa, Ferlanda Mendyja, Rodryga in Reinierja.

icon-expand Enzo Fernandez FOTO: AP

Ali finančni fair play za Chelsea ne obstaja? Medtem ko so navijači Chelseaja navdušeni nad zapravljanjem vodstva kluba, se preostanek nogometnega sveta sprašuje, kako si lahko Londončani privoščijo toliko dragih nakupov. Finančni fair play Chelseaju za zdaj še ne grozi, saj je klub v tem poletju zapustilo kar 17 nogometašev. Osem od njih jih je klub zapustilo zastonj, Kepa Arrizabalaga je odšel na enoletno posojo v Real Madrid, s prodajo osmih nekdanjih članov prve ekipe pa so zaslužili dobrih 250 milijonov evrov.

Včasih enajsti, danes daleč pred vsemi V petletnem obdobju pred prihodom Todda Boehlyja je Chelsea za okrepitve porabil 238,2 milijona, kar ga je uvrščalo na enajsto mesto med vsemi evropskimi nogometnimi klubi. V obdobju med letoma 2017 in 2022 so se modri iz Londona uvrščali na tretje mesto med klubi, ki so od prodaje nogometašev zaslužili največ denarja, od prihoda ameriškega multimilijarderja pa se je trend poslovanja na Stamford Bridgeu povsem spremenil. Dobro poslovanje z vidika prodaje nogometašev se je tudi po prevzemu lastništva nadaljevalo, saj so v zadnjem letu na račun odhodov zaslužili 321 milijonov. Problem pa se nahaja v enormnem zapravljanju, saj so pripeljali za 934 milijonov okrepitev, kar za zmagovalce Lige prvakov iz sezone 2020/21 pomeni negativno poslovanje v višini 613 milijonov.