Chelsea v zaključku tekme do popolnega preobrata na Emiratesu

Nogometaši Arsenala, ki jih je nedavno prevzel Mikel Arteta, so v 20. krogu angleške Premier League izgubili derbi s Chelseajem (1:2), potem ko so po zadetku Pierra-Emericka Aubameyanga vodili vse do 83. minute tekme. To sta v zaključku v prid modrih spreobrnila Jorginho in Tammy Abraham.

Junaka tekme na Emiratesu - Jorginho in Abraham. FOTO: AP Mikel Arteta, ki na klop Arsenala sedel pred natanko tednom dni, je bil na pragu prve zmage na klopi topničarjev. Arsenalu je dobro kazalo: preživel je uvodni pritisk Chelsesaja in že v 13. minuti so topničarji povedli z 1:0. Pod gol se je podpisal Pierre-Emerick Aubameyang, potem ko je Arsenal izpeljal lepo akcijo s prekinitve. Domačini so prednost uspešno držali vse do 83. minute tekme, ko si je gromozansko napako privoščil vratar domačih Bernd Leno. Ta je ob predložku Masona Mounta zaplaval v prazno, rezervistu Jorginhupa žoge ni bilo težko poriniti v prazno mrežo. Slabih pet minut kasneje je kot strela z jasnega pičil še prvi strelec Chelseaja v tej sezoni Tammy Abraham. Dolgonogi napadalec je spretno sprejel podajo Willianav kazenskem prostoru, nato pa s strelom z obrata žogo nesrečnemu Lenu med nogama spravil v mrežo Arsenala. To je bil še dvanajsti zadetek Abrahama v tej sezoni angleške Premier League. ARSENAL - CHELSEA