Tuchel: Superpokalna tekma po osmih dneh treninga bo zelo zahtevna

"Nogometaši, ki so se pozneje priključili pripravam (tisti, ki so igrali na Euru, op. p.), bi lahko začeli tekmo, toda vprašanje je, ali jo lahko zaključijo. Mislim, da ne," je opisal trener Chelseaja Thomas Tuchel, nato pa poudaril, da je dober teden dni treninga preprosto premalo za tekmo na takšni ravni. "Za seboj imajo osem dni treninga in mislim, da je evropski finale po osmih dneh treninga zelo zahteven. Prezgodaj je, da bi lahko odigrali 90 minut na takšni ravni. Jasno je, da si fantje, ki so se pripravam priključili prej, zaslužijo začeti tekmo," je poudaril Tuchel, ki je zasedbo Chelseaja v pretekli sezoni popeljal do (presenetljivega) naslova prvaka v elitni Ligi prvakov.

"Mislim, da se lovorika Lige prvakov ne čuti kot pritisk – to je tisto, kar zahtevamo sami od sebe. Da se izboljšujemo iz dneva v dan in da sem iz dneva v dan vse boljši trener," je še dodal Tuchel, ki se seveda dobro zaveda, da so modri nocoj v vlogi favoritov. Tekmo Uefinega Superpokala bo v Belfastu gostil stadion Windsor Park, ki lahko sprejme do 18.500 gledalcev. A tekmo bo zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, spremljalo 'le' 13.000 navijačev, je sporočila UEFA. Vsi prisotni bodo morali dokazati, da izpolnjujejo pogoj PCT.

Uefin Superpokal, Belfast, ob 21.00:

Chelsea – Villarreal -:-*

*prenos ob 20.45 na Kanalu A in VOYO