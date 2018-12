Tekma preobratov: Poslastica na Emirates pripadla topničarjem

V 14. krogu angleškega prvenstva je za pravi nogometni spektakel poskrbel derbi v severnem Londonu med Arsenalom in Tottenhamom. Topničarji so povedli po zadetku Pierra-Emericka Aubameyanga, a je prvi polčas pripadel spursom. Topničarji so v popolnem preobratu v drugem delu le iztržili tri točke (4:2). Londonski Chelsea je na domačem Stamford Bridgeu opravil z Fulhamom (2 : 0).

Severno-londonski derbi je postregel s pravo poslastico, tudi za nogometne petičneže. Tako Mauricio Pochettino kot tudi Unai Emery sta na zelenico poslala svoje najboljše može, ki so že v prvih 45 minutah dodobra razgreli ozračje v prestolnici. Že v 10. minuti se je namreč zatresla mreža Huga Llorisa. Po predložku Granita Xhake v kazenski prostor je žogo z roko prestregel Jan Vertonghen, sodnik Mike Dean pa je pokazal na belo točko in domače je v vodstvo zanesljivo povedel Pierre-Emerick Aubameyang. Topničarji so bili podjetnejši tudi v nadaljevanju tekme, ko je vratom spursov nevarno zapretil Alex Iwobi, a se je z požrtvovalno obrambo izkazal Lloris.

Nekaj vroče krvi po zadetku Aubameyanga za vodstvo topničarjev. FOTO: AP

V drugem delu prvega polčasa pa so nastopile minute namenjene gostom. Za uverturo je z nevarno akcijo poskrbel Heung-Min Son, ki je po samostojni akciji ogrel Bernda Lena. A to je bil le začetek. Po kirurško natančnem prostem strelu Christiana Eriksena je za izenačenje z glavo poskrbel Eric Dier. Zadetek je povzročil kar nekaj vroče krvi, med proslavljanjem je spursov nekaj krepkih besed namenil Stephan Lichtsteiner, ki se je ogreval ob robu igrišča. Vnel se je prepir, a po nekaj minutah so se strasti le pomirile. Očitno je bila zmeda na zelenici voda na mlin gostov. Ti so v 34. minuti še povišali svoje vodstvo. Po posredovanju Roba Holdinga nad Sonom v kazenskem prostoru je sodnik pokazal na belo točko, od koder je suvereno zadel Harry Kane. Sodniška odločitev je povzročila nemalo zgražanja, saj so bili številni mnenja, da do kontakta sploh ni prišlo. Izjemno zanimiv polčas se je zaključil po poskusu Shkodrana Mustafija v sodniškem podaljšku, a je njegov trud z glavo zaustavil Lloris.

Harry Kane suvereno z bele točke. FOTO: AP

V drugi polčas so podjetneje vstopili gostje, Kane je s prostega strela udaril natančno pod prečko, a se je v zadnjem trenutku izkazal Leno. V 56. minuti pa je bil Emirates spet na nogah. Po globinski podaji, ki je dosegla Aarona Ramseyja, je le ta podal do Aubameyanga, ki je sprožil strel v mrežo Llorisa. Ramsey je v igro vstopil v začetku drugega polčasa, prav tako je Emery v ’bitko’ poslalaAlexandrea Lacazetta. Topničarji so še naprej pritiskali, poskus Mustafija je na golovi črti odbil Dele Alli. Vroče je bilo tudi pred vrati Lena, po napaki Hectorja Bellerina, ki je podal Sonu, je do priložnosti prišel Korejec, a se je izkazal domači čuvaj mreže.

Za piko na i so spursi v 85. minuti ostali še brez Vertonghena, ki je po dveh rumenih kartonih odšel v slačilnico.

Prava ekstaza pa je navijače Arsenala čakala v 78. minuti, po napaki Juana Foytha je do strela prišel Lacazette, ki mu je ob strelu spodrsnilo, a je žoga na poti proti golu oplazila Dierja, zmedla Llorisa ter zatresla mrežo. Le minuto kasneje pa je Emeryjevim varovancem uspelo prednost še povišati. Aubameyang je podal do Lucasa Torreire, gostujoča obramba je zamudila in Urugvajec je po diagonali poslal žogo v malo mrežico.

Pierre-Emerick Aubameyang je v 56. minuti izničil prednost Tottenhama. FOTO: AP