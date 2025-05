Chelsea vnovčil večjo kakovost in gladko odpravil Betis

Obe ekipi sta v četrti izdaji tretjega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja prvič igrali v finalu. Chelsea je postal drugi angleški klub z lovoriko v tem tekmovanju. V prvi sezoni konferenčne lige je naslov pred tremi leti osvojila italijanska Roma, nato pa sta slavila še angleški West Ham (2022/23) in grški Olympiakos (2023/24).

Londončani so v finale krenili kot favoriti. V ligaškem delu so imeli edini popoln izkupiček s šestimi zmagami, v izločilnih bojih pa so nanizali še pet zmag ob nepomembnem porazu proti Legii v četrtfinalu. Betis je ligaški del končal šele na 15. mestu, tako da je imel na poti do finala več dela, v polfinalu je izločil Fiorentino, ki je pred tem v četrtfinalu zaustavila Celje.

Zmagovalec bi sicer prihodnjo sezono zaigral v evropski ligi, a si je Chelsea v angleški ligi izboril igranje v elitni ligi prvakov, Betis pa je po šestem mestu v španskem prvenstvu že uvrščen v evropsko ligo. Današnji finalni obračun, pred dvobojem so sicer izbruhnili prepiri med navijači in policija je aretirala 28 ljudi, se je živahno začel tudi na zelenici. V uvodnih minutah je Antony z glavo prek gola meril za Betis, Cole Palmer pa je na drugi strani po preigravanju prešibko zaključil za Adriana.

Nato pa so Španci prišli do zgodnjega vodstva, po napaki Chelseaja je podaja Isca prerezala angleško obrambo, Filipa Jorgensena pa je za 1:0 premagal Abdessamad Ezzalzouli. Maročan je vročo formo očitno prenesel v finale, zadel je tudi v obeh polfinalih.

Jorgensen je moral v 13. minuti znova reševati Londončane po poskusu z razdalje Marca Bartraja. V 21. so varovanci Manuela Pellegrinija zapravili novo lepo priložnost, tokrat Johnny Cardoso, nekoliko se je z blokom vmešal tudi Benoit Badiashile.

Četa Enza Maresce je bila v prvem polčasu več pri žogi, a bolj živahen je bil in več poskušal Betis. Do konca polčasa si nato ekipi nista pripravili več konkretnejših zaključkov, tako da so Španci na glavni odmor odnesli minimalno prednost.

V uvodu drugega dela je bila slika sprva na zelenici enaka, Chelsea je bil bistveno več pri žogi. A Angleži so po odmoru tudi več poskušali in pritiskali na španska vrata. Izenačenje so Otočani dočakali v 65. minuti, predložek Palmerja z desne strani je za hrbet Adriana z glavo pospravil Enzo Fernandez.

Palmer je bil v teh minutah precej živahen, njegov strel z roba kazenskega prostora je ujel Adrian, veliko zaslug pa je imel pri drugem golu, ko so Angleži zadeli še drugič v petih minutah. Znova je bil za Betis usoden njegov predložek, tokrat se je pred golom Adriana najbolje znašel Nicolas Jackson.

Bistveno boljši drugi polčas so Londončani kronali v 83. minuti, dvoboj je odločil rezervist Jadon Sancho. Piko na i je na koncu visoki zmagi, Betis je v drugem delu povsem odpovedal, postavil Moises Caicedo in potrdil lovoriko Chelseaja.