Chelsea z naskokom zapravljal največ v zimskem prestopnem roku

Chelsea je pred tem v svoje vrste zvabil nekatera znana in zelo draga nogometna imena, kot sta Portugalec Joao Felix in Ukrajinec Mihajlo Mudrik. Na Stamford Bridgeu bodo po novem igrali še Francoza Benoit Badiashile in Malo Gusto, Brazilec Andrey Santos, Anglež Noni Madueke in David Fofana iz Slonokoščene obale.

Šestkratne angleške prvake in dvakratne zmagovalce Lige prvakov je zapustil Jorginho. Brazilec z italijanskim potnim listom bo kariero nadaljeval pri londonskem Arsenalu, trenutno vodilni ekipi v angleškem prvenstvu.