Chelsea z zmago nad West Hamom skočil na tretje mesto

Za zmago Chelseaja je z dvema zadetkoma poskrbel njihov prvi napadalec, Belgijec Eden Hazard. Ta je mrežo gostov, ki jih vodi nekdanji trener Reala in Manchester Cityja Manuel Pellegrini, načel že v 24. minuti tekme. Belgijski napadalec, ki si ga prihajajoče poletje v svojih vrstah močno želi madridski Real, je v samostojnem prodoru s skorajda polovice igrišča osmešil obrambo West Hama in poskrbel za prvi gol na tekmi. V slalomu do vrat Lukasza Fabianskega je nanizal kar šest branilcev West Hama. Zmago je Hazard potrdil z drugim zadetkom na tekmi, in sicer je mestnim tekmecem zabil še v 90. minuti obračuna. Tokrat mu je lepo podal Ross Barkley., Hazard pa je znotraj kazenskega prostora rutinirano matiral Fabianskega za končnih 2:0.

Chelsea se je z dvajseto zmago v sezoni angleške Premier League (s tekmo več od največjih konkurentov) zavihtel na tretje mesto ligaške lestvice. Modri imajo na svojem računu 66 točk, četrti Tottenham 64, peti Arsenal pa 63.

