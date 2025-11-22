Chelsea z zmagovito popotnico na derbi z Barcelono

Na Turf Mooru je prvi zadetek v sila skromnem obračunu z obeh strani padel v 37. minuti, ko je po predložku Jamieja Gittensa z glavo natančno meril Pedro Neto .

Domači Burnley, ki je bil v prvem delu skoraj povsem nenevaren, se je v drugem le prebudil in imel nekaj polpriložnosti, a bil vselej daleč od zadetka. V 70. minuti je Zian Flemming po lepi globinski podaji meril visoko preko vrat, ko je imel dovolj časa in prostora, da bi enostavno moral bolje zaključiti.

Zmago Chelseaja je v 88. minuti potrdil Enzo Fernandez, ki je kronal hitro akcijo po desni strani. Argentinec je bil uspešen po nesebični asistenci Marca Guiuja. Tako se je nadaljeval neverjeten niz, saj Burnley v eri Premier League še nikoli ni premagal Chelseaja pred svojimi navijači.

Četa Enza Maresce bo znova na delu v torek, ko bo na Stamford Bridgeu v okviru petega kroga Lige prvakov gostila Barcelono. Obračun bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, na terenu bo tudi naša ekipa.