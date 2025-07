Chelsea za novega napadalca odštel skoraj 65 milijonov evrov

Marc Cucurella, Moises Caicedo in Robert Sanchez so nekdanji nogometaši Brightona, ki so v zadnjih treh letih okrepili Londončane. Zdaj se jim je pridružil še 23-letni Brazilec Joao Pedro.

"Vsi vedo, da je to velik klub z veliko zgodovino," je dejal brazilski napadalec, ki je s Chelseajem podpisal osemletno pogodbo, do leta 2033.

"V preteklosti so imeli modri briljantne igralce in takšne imajo tudi zdaj. Zato sem navdušen, da se pridružujem takšni ekipi. Ko si igralec Chelseaja, moraš razmišljati le o eni stvari - zmagi," je dodal Pedro.