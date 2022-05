Chelsea za skoraj pet milijard evrov v ameriške roke

V noči na petek so iz londonskega Chelseaja potrdili, da so z ameriškim konzorcijem, na čelu katerega je poslovnež Todd Boehly, sklenili dogovor za prevzem kluba. Celoten posel je, kot so zapisali v izjavi za javnost, težak skoraj pet milijard evrov.

icon-expand Roman Abramovič je moral klub prodati po ruski invaziji na Ukrajino. FOTO: Profimedia "Nogometni klub Chelsea lahko potrdi, da je z lastniško skupino, ki jo vodijo Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter in Hansjoerg Wyss, sklenil dogovor za prevzem kluba," so zapisali na Chelseajevi spletni strani. Kot so pojasnili, bo 2,5 milijarde funtov (2,9 milijarde evrov, op. a.) namenjene nakupu delnic kluba, ta znesek pa bo v celoti šel v dobrodelne namene. Preostale 1,75 milijarde funtov (2,05 milijarde evrov, op. a.) bo namenjene za naložbe v korist kluba, torej za prenovitev stadiona Stamford Bridge, klubski trening center, fundacijo in žensko ekipo. "Prodaja se bo ob upoštevanju vseh potrebnih regulativ predvidoma zaključila konec maja. Več podrobnosti bo objavljenih takrat," so še dodali v izjavi za javnost.