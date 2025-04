Chelsea želi Rodryga

Chelsea tudi v prihajajočem poletnem prestopnem roku cilja visoko. Kot poroča španski Fichajes, si za svojo zvezdniško okrepitev želijo Rodryga , za katerega so pripravljeni madridskemu Realu odšteti kar 120 milijonov evrov. Londonski klub vidi Brazilca kot pomembno okrepitev projekta z mladimi nogometaši pod vodstvom Enza Maresce .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Napadalno linijo modrih tvorita Cole Palmer in Nicolas Jackson, medtem ko se v napadu izmenjujejo še Jadon Sancho, Noni Madueke ter Pedro Neto. Vendar pa omenjeni trije nogometaši v svojih predstavah preveč nihajo in ponujajo premalo, če bi se Londončani želeli potegovati za naslov v Premier ligi.

Tudi 24-letni Rodrygo v Madridu nima ravno najboljše sezone, na 44 tekmah je dosegel 13 golov in devet podaj. Realu grozi izpad iz Lige prvakov, galaktiki bodo svojo kožo reševali v sredo na povratni tekmi, kjer bodo proti Arsenalu lovili zaostanek treh zadetkov (prenos na Kanalu A in VOYO).

Vse večja konkurenca v napadu Reala – z Viniciusom in Kylianom Mbappejem kot glavnima igralcema – je povzročila upad njegove vloge v ekipi, kar želijo vodilni možje na Stamford Bridgeu izkoristiti.

Brazilec, ki je v špansko prestolnico prišel iz Santosa leta 2019 (45 milijonov evrov), ima sicer z belim baletom podpisano pogodbo do leta 2028, a pri Chelseaju so prepričani, da bi znatna finančna ponudba, tako klubu kot igralcu, lahko utrla pot do enega najodmevnejših poslov prihajajočega poletja. Poleg tega se angleški klub poteguje za mesta, ki v naslednji sezoni prinašajo igranje v Ligi prvakov, kar bi projektu, ki ga vodi Maresca, dodalo še dodatno privlačnost.