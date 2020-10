Chelsea znova aktiviral Čecha

Čecha so registrirali za tekme v Premier League in je s tem postal vratar za "nujne primere" in bi lahko vskočil v primeru bolezni drugih vratarjev, pišejo v klubu, kjer izpostavljajo, "da je koronska kriza ustvarila pogoje, ki jih ni moč primerjati z ničemer doslej". Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Willy Caballeroin Jamie Cumming je spisek vratarjev v klubu, ki pa se jim je zdaj pridružil še Petr Čech. Ta seveda nima igralske pogodbe, je pa rezerva za primer najhujše krize.

Čech je med leti 2004 in 2015 zbral več kot 300 nastopov za Chelsea, nato je štiri leta preživel pri mestnem tekmecu Arsenalu. Po športni karieri se je pri Chelseaju pod vodstvom trenerja Franka Lamparda zaposlil kot tehnični direktor.