Chelsea do težko priigrane zmage nad Fulhamom, City boljši na tekmi preobratov

Erling Haaland naj bi se na zelenice vrnil šele konec meseca. "Erlinga zelo pogrešamo," je še pred tekmo dejal Pep Guardiola. "Zelo ga potrebujemo. Le upamo lahko, da se bo kmalu vrnil in igral zadnje štiri ali pet mesecev brez novih težav. Ko se od konca novembra soočaš s poškodbami, izpustiš veliko tekem. To je najtežje obdobje." Lahko rečemo le, da se odsotnost Norvežana ni bistveno poznala, saj je Kevin De Bruyne z asistenco in zadetkom poskrbel, da so Meščani vpisali nove tri točke. Slednji so povedli že v 26. minuti, ko je mrežo zatresel Bernardo Silva. Igralci Newcastla so nato prevladovali na zelenici in z dvema hitrima zadetkoma v 35. in 37. minuti povedli. Najprej je bil uspešen Alexander Isak, nato še Anthony Gordon. Nato pa je na sceno vstopil De Bruyne in izenačil v 74. minuti tekme. Oscar Bobb pa je z njegovo osupljivo asistenco zabil odločilen zadetek v minuti sodniškega dodatka.