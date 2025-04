Londonski obračun razveselil navijače Chelseaja

V poslednji tekmi 30. kroga angleške Premier League sta se udarila londonska nogometna nasprotnika Chelsea in Tottenham. Tekma z veliko priložnosti na obeh straneh in tudi običajne dramaturgije, ko gre za ta dva "osovražena" rivala, se je končala z zgolj enim golom v mreži, ta pa je razveselil navijače Chelseaja. Za edini zadetek na tekmi in posledično za zmago je poskrbel Argentinec Enzo Fernandez (1:0).