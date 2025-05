Aston Villa in Chelsea lahko še upata na Ligo prvakov

Nogometaše Tottenhama in Manchester Uniteda v sredo v španskem Bilbau čaka najbolj pomembna tekma v tej sezoni. Po klavrnih predstavah v angleškem prvenstvu so se oboji uvrstili v veliki finale Lige Evropa, v generalkah za obračun leta, ki bo zmagovalcem prinesel nastop v Ligi prvakov v sezoni 2025/26, pa so ostali praznih rok.

V soboto bo na slovitem londonskem stadionu Wembley ob 17.30 na sporedu finalna tekma pokala FA, za prestižno lovoriko pa se bosta udarila Crystal Palace in Manchester City.

Nedeljski pari predzadnjega kroga so Everton - Southampton, West Ham - Nottingham Forest, Brentford - Fulham, Leicester - Ipswich in Arsenal - Newcastle. V ponedeljek bo Brighton gostil Liverpool, v torek pa bosta še zadnji tekmi kroga Crystal Palace - Wolverhampton in Manchester City - Bournemouth.

Iz Premier League so izpadli Ipswich, Leicester in Southampton. Nova člana elitne druščine sta že Leeds in Burnley, za tretje mesto pa sta kandidata Sheffield United in Sunderland.

Izida, angleška liga, 37. krog:

Chelsea - Manchester United 1:0 (0:0)

Cucurella 71.



Aston Villa - Tottenham 2:0 (0:0)

Konsa 59., Kamara 73.