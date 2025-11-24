Svetli način
Nogomet

Vprašanje, ki pred spektaklom z Barcelono skrbi navijače Chelseaja

London , 24. 11. 2025 18.04 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

V torek se bosta v petem krogu Lige prvakov pomerila Chelsea in Barcelona. Kluba, ki se lahko skupaj pohvalita s kar sedmimi naslovi v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, sta se doslej pomerila že 14-krat. Razplet 15. obračuna bo odvisen tudi od tega, ali bo pravočasno okreval prvi zvezdnik domačih Cole Palmer. Prenos v torek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Pedro Neto je dosegel prvi gol ob zmagi proti Burnleyju. Končni izid 2:0 je v drugem polčasu postavil Enzo Fernandez.
Pedro Neto je dosegel prvi gol ob zmagi proti Burnleyju. Končni izid 2:0 je v drugem polčasu postavil Enzo Fernandez. FOTO: Profimedia

V soboto ga na ligaškem obračunu z Burnleyjem še ni bilo v kadru, a Cole Palmer ta hip že trenira s prvo ekipo svojega kluba, tako da njegovega nastopa proti Barceloni še ne gre odpisati.

"Ne vemo, kdaj bo nazaj v polni pripravljenosti, ampak to bo zagotovo kmalu. Treniral je z nami in imel stik z žogo, tako da je občutek dober," je trener Chelseaja Enzo Maresca pojasnil na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Bolj verjetno je, da bo angleški napadalni vezist pripravljen za nedeljski prvenstveni derbi, ko se bo Chelsea pomeril z vodilnim Arsenalom. Maresca je dejal, da o obračunu s topničarji še ne razmišlja. Fokus je popolnoma na Barceloni.

Cole Palmer je bil v prejšnji sezoni z naskokom najboljši posameznik Chelseaja, letos je njegova forma nekoliko slabša.
Cole Palmer je bil v prejšnji sezoni z naskokom najboljši posameznik Chelseaja, letos je njegova forma nekoliko slabša. FOTO: Profimedia

"Pred nami je velik teden, ki pa še ne more odločiti naše sezone. Potem prihajata gostovanji pri Leedsu in Bournemouthu. Tekma, kot bo torkova z Barcelono, je pomembna predvsem iz psihološkega vidika," je nadaljeval italijanski trener, ki se je v igralski karieri z Barcelono večkrat srečal kot nogometaš Seville in Malage.

'Smo boljši, a vsaka tekma je zgodba zase'

Chelsea je trenutno na 12. mestu Lige prvakov, potem ko se je v zadnjem krogu iz gostovanja pri Qarabaqu v Azerbajdžanu presenetljivo vrnil le s točko (2:2). Pred tem so londonski modri izgubili z Bayernom in ugnali Benfico ter Ajax. Maresca je poudaril, da so v primerjavi s prvim krogom sredi septembra, ko jih je Bayern ugnal s 3:1, občutno napredovali.

"Smo boljša ekipa, ampak vsaka tekma je zgodba zase. Barcelona napada drugače kot Bayern, zato se bomo morali tudi tekme lotiti drugače. Ampak vesel sem, ko vidim, da postajamo iz dneva v dan boljši."

Barcelona je trenutno prav tako kot Chelsea pri sedmih točkah, zato bo obračun v boju za mesta med TOP 8, ki prinašajo neposredno uvrstitev v osmino finala, štel dvojno. Prenašali ga bomo na Kanalu A in VOYO, na Stamford Bridgeu pa bo tudi naša novinarska ekipa. 

nogomet chelsea liga prvakov barcelona
