Vprašanje, ki pred spektaklom z Barcelono skrbi navijače Chelseaja

Pedro Neto je dosegel prvi gol ob zmagi proti Burnleyju. Končni izid 2:0 je v drugem polčasu postavil Enzo Fernandez.

V soboto ga na ligaškem obračunu z Burnleyjem še ni bilo v kadru, a Cole Palmer ta hip že trenira s prvo ekipo svojega kluba, tako da njegovega nastopa proti Barceloni še ne gre odpisati.

"Ne vemo, kdaj bo nazaj v polni pripravljenosti, ampak to bo zagotovo kmalu. Treniral je z nami in imel stik z žogo, tako da je občutek dober," je trener Chelseaja Enzo Maresca pojasnil na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Bolj verjetno je, da bo angleški napadalni vezist pripravljen za nedeljski prvenstveni derbi, ko se bo Chelsea pomeril z vodilnim Arsenalom. Maresca je dejal, da o obračunu s topničarji še ne razmišlja. Fokus je popolnoma na Barceloni.