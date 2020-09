Chelsea na uvodu v prvenstvo iz gostovanja s polnim izkupičkom

Moštvo Brighton & Hove Albion je gostilo zasedbo Chelsea na stadionu Arnex. Zadnjo sezono v Premier League je Chelsea zasedel četrto mesto, Brighton je bil 15, Londončani pa so se pred sezono kar precej okrepili, med najbolj odmevnimi imeni novincev so brez dvoma Kai Havertz, Timo Werner in Hakim Ziyech. Oba nemška nogometaša sta tudi dobila priložnost v udarni enajsterici modrih, trener Frank Lampard je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Kepa Arrizabalaga, Reece James, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kante, Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Timo Werner. Ziyech še ni pripravljen za nastop, tako kot tudi Ben Chilwellin Thiago Silva, zaradi poškodbe je manjkal tudi Christian Pulisic.

Lampard je lahko zadovoljen po prvi tekmi, saj so njegovi varovanci zmagali. V 21. minuti je Ryan naredil prekršek nad Wernerjem v kazenskem prostoru Brightona in glavni sodnik je pokazal na belo točko, enajstmetrovko je zanesljivo izvedel kapetan Jorginho. To je bil tudi edini gol v prvem polčasu, bolj živahno je bilo v nadaljevanju. Gostitelji so izenačili v 54. minuti, ko je lep gol dosegel Belgijec Leandro Trossard. A veselje Brigtona je bilo kratkotrajno, saj je le dve minut zatem vodstvo Chelseaja povišal branilec Reece James. Londončani vodstva niso več izpustili iz rok in so zmago potrdili v 66. minuti, ko je končni izid 3:1 postavil Zouma.

Na drugi današnji tekmi še 1. kroga je Wolwerhampton v gostreh premagal Sheffield Utd, strelca sta bila Jimenez in Saiss, oba sta zadela v prvem polčasu (v tretji in šesti minuti tekme).