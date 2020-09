Chelsea dosegel pol ducata golov, Arsenal izločil Leicester

V 3. krogu ligaškega pokala, oziroma šesnajstini finala, so se tekmovanju pridružili najboljši angleški klubi, med njimi so danes tekme odigrali tudi Chelsea, Leicester in Arsenal. Slednja sta odigrala derbi v tej zgodnji fazi tekmovanja, Chelsea pa je imel precej lažje delo in ga je izkoristil. Proti drugoligašu Barnsleyju je bilo kar 6:0, za gladko napredovanje varovancev Franka Lamparda. Hat-trick je dosegel Nemec v vrstah modrih Kai Havertz. Uspešni so bili še Giroud, Abraham in Barkley.

Na derbiju je bil Leicester gostitelj tekme, trener Brendan Rodgers je na igrišče poslal precej spremenjeno postavo glede na zadnjo tekmo v Premier League: Danny Ward, Daniel Amartey, Wes Morgan, Christian Fuchs, Luke Thomas, Hamza Choudhury, Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Albrighton, James Maddison, Demarai Gray, Kelechi Iheanacho. Tudi trener Arsenala Mikel Arteta je napravil nekaj menjav glede na zadnjo tekmo, udarna enajsterica je izgledala takole: Bernd Leno, Rob Holding, David Luiz, Sead Kolašinac, Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny, Joe Willock, Bukayo Saka, Nicolas Pepe, Reiss Nelson, Eddie Nketiah.

Prvi polčas se je končal brez golov, na začetku drugega pa je avstrijski branilec Christian Fuchs v 57. minuti žogo preusmeril v lastno mrežo za vodstvo Arsenala z 1:0. V zaključku tekme je Bellerin z lepo podajo našel Eddieja Nketiaha, ki je dosegel gol v zaključku tekme v 90. minuti in postavil piko na i napredovanju topničarjev v naslednji krog, med 16 najboljših moštev, kjer jih kot kaže čaka Liverpool (tekma proti Lincolnu jih čaka v četrtek).

Že včeraj so napredovali Manchester United, Newport, Brentford in West Ham, pridružili so se jim tudi Fulham, Burnley, Brighton, Stoke, Everton in Newcastle.