Chelsea do polnega izkupička v dvoboju s 'srakami'

Srake iz Newcastla so dvoboj začele nadvse podjetno in gostje iz Londona so imeli kar nekaj težav v prizadevanju, da bi ubranili uvodni nalet gostiteljev. Po prvem naletu pa je terensko pobudo le pričakovano prevzel Chelsea in po krajšem obleganju vrat tudi hitro povedel. Prvi poskus Tammyja Abrahama je domači vratar še ukrotil, brez možnosti pa je bil že v naslednjem napadu, ko ga je premagal kar soigralec Federico Fernandez. Londončani so po hitrem vodstvu še bolj zagospodarili na travniku in po pol ure imeli novo "smrtno" priložnost, ki jo je zapravil Timo Werner. Nemec je iz idealne situacije zgrešil okvir vrat. Werner je tudi v nadaljevanju osrednja figura gostov. Najprej je zapravil novo priložnost, nato pa je sredi drugega polčasa po bliskovitem protinapadu, ko je žogo popeljal skoraj iz Chelseajevega kazenskega prostora, poskrbel za asistenco za gol Abrahama in gostje iz angleške prestolnice so le lahko malce bolj sproščeno zadihali (0:2). Tekmo so tudi uspešno pripeljali do konca ter vknjižili novo zmago, s katero so se utrdili na vrhu prvenstvene tabele.

Izid, 10 krog:

Newcastle United – Chelsea 0:2 (0:1)

Fernandez 10./ag, Abraham 65.