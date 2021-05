Sinjemodri marširajo proti naslovu prvaka

Nogometaši Manchester Cityja so le še korak od osvojitve naslova angleškega prvaka. V 34. krogu Premier League so z 2:0 v gosteh premagali londonski Crystal Palace, kar pomeni, da si lahko že v nedeljo zagotovijo naslov, če bo njegov najbližji zasledovalec Manchester United doma izgubil proti Liverpoolu. Sinjemodri so zmagovalca odločili z goloma v 57. in 59. minuti, ko sta zadela Sergio Aguero in Ferran Torres, ki je sprožil natančen strel z roba kazenskega prostora. City ima zdaj 80 točk oziroma 13 več od Uniteda.

Izidi, 33. krog:

Southampton - Leicester City 1:1 (0:0)

Ward-Prowse 61./11-m; Evans 68.

RK: Vestergaard 10./Southampton Crystal Palace - Manchester City 0:2 (0:0)

Aguero 57., Torres 59.