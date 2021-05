Chelseaju generalka pred finalom LP

Meščani so kljub porazu tik pred osvojitvijo sedmega naslova v zgodovini kluba, od tega petega v zadnjih desetih sezonah. Trenutno imajo več naslovov od sinjemodrih, ki jih s klopi vodi Pep Guardiola, Manchester United (20), Liverpool (19), Arsenal (13) in Everton (9), Aston Villa (7). Na lestvici za vodilnim Cityjem (80 točk), ki je odigral 35 tekem, sledi Manchester United s 67 točkami. V nedeljo bi rdeči vragi ob zmagi proti Aston Villi še nekoliko podaljšali čakanje mestnih tekmecev na sedmi naslov. United je doslej odigral 33 tekem. City je sicer proti Chelseaju do vodstva prišel ob koncu prvega polčasa, ko je v 44. minuti žogo v mrežo pospravil Raheem Sterling. V sodnikovem dodatku je imel Sergio Aguero nato priložnost, da z bele točke poviša vodstvo, a je izjemno slabo izvedel panenko. Edouard Mendyv vratih Londončanov je brez težav žogo ujel.

Kazen za neučinkovitost sinjemodrih je sledila v drugem polčasu, ko je po izgubljeni žogi Chelsea hitro krenil v protinapad in prekHachima Ziyecha v 63. minuti izenačil. Modri iz Londona so v nadaljevanju še dvakrat zatresli Cityjevo mrežo, a sta bila zadetka Tima Wernerja in Calluma Hudson-Odoija razveljavljena zaradi prepovedanega položaja. V izdihljajih tekme so varovanci Thomasa Tuchla le zadeli za preboj na tretje mesto lestvice, potem ko je imel pri zaključku Marcos Alonso v drugi minuti sodnikovega dodatka obilico sreče. Tekmeca sta sicer po obračunih sredi tedna v ligi prvakov, na katerih sta si zagotovila finalni nastop, močno premešala enajsterici in bržčas skrila kakšno malenkost pred evropskim obračunom v Istanbulu 29. maja. Možnosti za nastop v naslednji sezoni najbolj kakovostnega klubskega tekmovanja na stari celini pa se izmikajo Tottenhamu. Londončani so namreč v popoldanskem sporedu izgubili proti Leedsu z 1:3 in ostajajo na šestem mestu.