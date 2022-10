Deveta zmaga še naprej vodilnega Arsenala, brez golov med vragi in srakami

"Super nedelja" se je na Otoku začela s štirimi obračuni. Največ pozornosti je bilo usmerjene na Old Trafford, kjer sta Manchester United in vse bolj ambiciozni Newcastle United remizirala z 0:0. Tretjič v sezoni Premier League je Cristiano Ronaldo začel v prvi postavi, igral je 72. minut, nakar ga je zamenjal Marcus Rashford. Angleški napadalec je v peti minuti sodniškega dodatka z glavo zapravil zlato priložnost za zmago vragov. Zanimivo, da je bila to sploh edina zamenjava trenerja Erika ten Haga na celotnem srečanju.

Chelsea je na gostovanju pri Aston Villi prišel do na papirju zanesljive zmage z 2:0, za katero je z obema goloma poskrbel Mason Mount. A izid je precej varljiv, saj so imeli domači pri izidu 0:1 vsaj pet ali šest zares zrelih priložnosti. Dvakrat je Chelsea rešil okvir vrat, blestel pa je predvsem vratar modrih Kepa Arrizabalaga.

Srečanje med Leedsom in Arsenalom je bilo zamaknjeno za približno pol ure, ker na Elland Roadu po izpadu elektrike ni delovala povezava med VAR sobo in glavnim sodnikom. Edini gol na tekmi je v zaključku prvega polčasa dosegel Bukayo Saka, ki je tako odločil še drugo tekmo zapored, potem ko je bil v četrtek strelec zadetka za zmago proti Bodo/Glimtu v Ligi Evropa. Leeds je v drugem polčasu pritiskal, tragični junak pa je bil rezervist Patrick Bamford, ki je zapravil dve stoodstotni priložnosti in tudi enajstmetrovko. To je bila za topničarje deveta zmaga, s katero ostajajo na vrhu angleškega prvenstva.