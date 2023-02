Chelsea tone vse globje

V tekmi 25. kroga angleške Premier lige sta se v Londonu udarila mestna rivala Tottenham in Chelsea. V prvem polčasu sta mreži mirovali, v nadaljevanju pa so gostitelji dosegli dva zadetka (2:0) in ostajajo v boju za nogometno Ligo prvakov v naslednji sezoni. Chelsea po novem porazu v igri za preboj na evropska tekmovanja v naslednji sezoni drži le še teorija. Modri trenutno zasedajo zgolj deseto mesto na razpredelnici.

icon-expand Graham Potter ima malo razlogov za veselje ... FOTO: AP

Nogometaši Tottenhama so na zadnjem obračunu tega vikenda v angleški ligi zabeležili pomembno zmago v boju za uvrstitev v Ligo prvakov. Na svojem stadionu so dobili londonski derbi proti razglašenemu Chelseaju, izid je bil 2:0. S tem se je Tottenham utrdil na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, pred Newcastlom ima štiri točke prednosti, a tudi dve tekmi več. Chelsea, ki je na derbiju iskal izhod iz krize, je ostal na desetem mestu, praktično brez možnosti, da bi naslednjo sezono igral v Ligi prvakov. V zadnjih šestih tekmah je dosegel le en gol, tudi tokrat je bil bolj ali manj nemočen. V 19. sekundi drugega polčasa je s strelom od daleč domače v vodstvo popeljal Oliver Skipp, to je bil njegov prvi gol za Tottenham, končni izid pa je postavil Harry Kane, potem ko se je po kotu dobro znašel v kazenskem prostoru. Za Tottenham, ki ga ni vodil Antonio Conte, saj še vedno okreva po operaciji žolčnika, je bila to prva zmaga nad Chelseajem na zadnjih devetih medsebojnih tekmah.

icon-expand Harry Kane FOTO: AP

Dve tekmi 25. kroga sta bili preloženi, svoja obračuna sta prestavila finalista ligaškega pokala Manchester United in Newcastle, preostale dvoboje pa so odigrali že v soboto. Vodilni ekipi, Arsenal in Manchester City, sta zabeležili zmagi, pri tem je bil bolj prepričljiv City, ki je s 4:1 ugnal Bournemouth. Erling Haaland je bil eden izmed strelcev, s svojim 27. golom v sezoni je postal klubski rekorder po številu golov v eni sezoni, prehitel je Sergia Aguera. Še naprej je zelo zanimivo tudi v boju za obstanek. Pomembno zmago v njem je zabeležil Leeds, tri točke proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu mu je v 77. minuti zagotovil Junior Firpo. Mest, ki vodijo v drugo ligo, se je zaenkrat znebil West Ham, ki je bil kar s 4:0 boljši od Nottingham Foresta, do 70. minute ni bilo golov, nato pa je v treh minutah dva dosegel Danny Ings. Za njim sta se med strelce vpisala še Declan Rice in Michail Antonio. Razočarani so spet navijači Evertona, ki je na domačem igrišču z 0:2 izgubil proti Aston Villi, Crystal Palace in Liverpool pa sta se razšla brez golov.

icon-link Tottenham vs Chelsea FOTO: Sofascore.com

Točkovna razlika med Arsenalom in Cityjem ista Razlika med vodilnim Arsenalom in Cityjem, za katerega so se med strelce vpisali Julian Alvarez, Erling Haaland in Phil Phoden v prvem polčasu, Chris Mepham pa je še pred častnim golom svoje ekipe v drugem dosegel avtogol, tako ostaja enaka, Londončani imajo ob tekmi manj dve točki prednosti. Še naprej je zelo zanimivo tudi v boju za obstanek. Pomembno zmago v njem je zabeležil Leeds, tri točke proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu mu je v 77. minuti zagotovil Junior Firpo. Mest, ki vodijo v drugo ligo, se je zaenkrat znebil West Ham, ki je bil kar s 4:0 boljši od Nottingham Foresta, do 70. minute ni bilo golov, nato pa je v treh minutah dva dosegel Danny Ings. Za njim sta se med strelce vpisala še Declan Rice in Michail Antonio. Razočarani so spet navijači Evertona, ki je na domačem igrišču z 0:2 izgubil proti Aston Villi. Izidi:

Fulham - Woverhampton 1:1 (0:1)

Solomon 64.; Sarabia 23. Everton - Aston Villa 0:2 (0:0)

Watkins 63./11-m, Buendia 81. Leeds - Southampton 1:0 (0:0)

Firpo 77. Leicester - Arsenal 0:1 (0:0)

Martinelli 46. West Ham - Nottingham Forest 4:0 (0:0)

Ings 70., 72., Rice 78., Antonio 85.



Crystal Palace - Liverpool 0:0



Tottenham - Chelsea 2:0 (0:0)

Skipp 46., Kane 79.