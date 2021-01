Chelseajeve muke v drugem delu drugega polčasa odrešil Mount

Vse prej kot blesteče so besede, s katerimi bi lahko opisali trenutno formo nekdanjih angleških prvakov, nogometašev Chelseaja. Ekipa, ki jo vodi nekdanji nogometaš Frank Lampard, več kot očitno še ni našla poti iz krize, potem ko se je v 19. krogu dolgo časa mučila z Fulhamom. Mestni tekmec modrih zaseda šele 18. mesto (12 točk), a je favoriziranim nogometašem Chelseaja nudil dostojen odpor. Treba je namreč poudariti, da so gostje od 44. minute dalje na Craven Cottagu igrali z igralcem več, potem ko je bil zaradi grobega prekrška z neposrednim rdečim kartonom izključen Antonee Robinson. Modri so terensko in številčno premoč le uspeli unovčiti, in sicer z golomMasona Mounta v 78. minuti tekme. Domačini so ostali brez strela v okvir vrat Chelseaja, Minimalna zmaga modrih (in 29. točka sezone) je prekinitev črnega niza treh tekem brez zmage, a vprašanje je koliko dobre volje bo – glede na bledo predstavo – pustila v garderobi londonske ekipe.

Nova klofuta Wolverhamtponu

Slaba forma še vedno spremlja tudi nogometaše Wolverhamptona. Ti so v 19. krogu vpisali še deveti poraz sezone (usoden je bil West Brom), kar je za ekipo s tako dobrimi posamezniki zagotovo bistveno manj od pričakovanj. Za primerjavo: Wolves so v celotni pretekli sezoni, ki so jo zaključili na sedmem mestu, vpisali devet porazov, torej ravno toliko, kot jih imajo v tej sezoni že po 19. krogih. Jasno je, da je stolček portugalskega stratega Nuna Espirita Santa, ki je v preteklih sezonah dobro deloval v klubu, že precej razmajan. Tokrat je bil za poraz 'kriv' West Brom (2:3), ki je še poglobil rane volkov. Ti so brez ligaške zmage že vse od 15. decembra, da je bil poraz še bolj boleč pa pove podatek, da je West Brom na predzadnjem mestu ligaške lestvice.

Premier League, 19. krog, sobotne tekme:

Fulham -Chelsea 0:1 (0:0)

Mount 78.

RK: Robinson 44./Fulham