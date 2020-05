"Chicarito" kritičen do Moyesa: Precenil je svoje trenerske zmožnosti, ni vsak Ferguson

Ko je pri 21 letih prispel na kultni Old Trafford, so o Javierju "Chicaritu" Hernandezu govorili kot o bodočem zvezdniku Manchester Uniteda, ki ga je s koncem sezone 2012/2013 s trenerske klopi po rekordno dolgih 27 letih nehal voditi legendarni Sir Alex Ferguson . Kot zamenjava za nepozabnega škotskega strokovnjaka, ki je odšel v zasluženi pokoj, je prišel Fergusonov rojak David Moyes , ki je imel za seboj več kot spodobne rezultate pri Evertonu. Toda voditi mestnega rivala Liverpoola ali pa nekdanjega evropskega klubskega ter večkratnega angleškega državnega in pokalnega prvaka, sta dve povsem različni zgodbi, o čemer je v pogovoru z nekdanjim soigralcem Rijem Ferdinandom spregovoril omenjeni mehiški napadalec. "Glavna težava Davida Moyesa je bila ta, da je želel izmisliti pregovorno toplo vodo, kar pa v tako velikem klubu, kot je Manchester United, ni mogoče doseči. Namesto da se je držal zmagovalnega recepta Sira Alexa Fergusona, je želel v zelo kratkem času uvesti nemogoče spremembe, zato je trajal vsega pol leta," je uvodoma dejal "Chicarito" Hernandez, ki je na Old Traffordu z vmesnimi posojami preživel pet sezon (2010-2015).

"Sam Moyes ni bil največji krivec za velik rezultatski prepad, ampak so bili krivi tisti ljudje, ki so ga postavili na tako odgovoren položaj. In ta odločitev nosi posledice rezultatske krize še danes, saj je več kot očitno, da Manchester United kljub zelo solidnemu igralskemu kadru v tem trenutku ni konkurenčen moštvom z vrha Premier lige. To pa je zaskrbljujoče," je brez dlake na jeziku nadaljeval aktualni član Los Angeles Galaxyja, ki večjih težav v samem odnosu s Škotom ni imel.



"Ne, midva nisva imela nobenih konfliktov, preprosto je bil preveč 'zelen' za tako odgovorno delo. Ni imel pravega občutka za igralce, za ljudi okrog sebe, zato je hitro pogorel. Vprašajte kogarkoli iz tiste generacije, denimo Dannyja Welbecka, Rafaela, Fabia, in še bi lahko našteval. Bilo nas je kar nekaj zelo nadarjenih igralcev, ki pa jih Moyes ni znal pravilno uporabiti znotraj sistema igre, ki ga je zagovarjal. Na hitro je želel stopiti v (pre)velike čevlje Alexa Fergusona, kar pa je skorajda nemogoče. Tudi Jose Mourinho, Jürgen Klopp in Josep Guardiola se trudijo, da bi nekega dne postali vsaj približek Fergusona, a jim ne uspeva najbolje. So sicer odlični trenerji, a daleč od ravni Sira Alexa,"je zaključil Hernandez.