Chicharitu kazen zaradi seksističnih komentarjev

"Ženske, sprejmite svojo ženskost s skrbjo, vzgojo, rojevanjem otrok ter čiščenjem in vzdrževanjem doma, ki je za nas moške najdragocenejši kraj. Ne bojte se biti ženske in se pustiti voditi moškemu, ki si želi le eno stvar: da bi vas osrečil," je svoje mnenje o vlogi spolov delil slavni nogometaš.

Do izjav "Chicharita" so bili kritični tudi na mehiški nogometni zvezi. V uradni izjavi, ki so jo objavili na svojih družbenih omrežjih, so dejali, da njegovi komentarji spodbujajo seksistične stereotipe in spodkopavajo enakost spolov v športu, za katero si sami na zvezi prizadevajo. 37-letnika so, kot so dejali, primerno kaznovali, v prihodnje pa obljubljajo še višjo kazen.

Oglasila se je tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. "Hernandez je dober nogometaš, a ko gre za ženske, se ima še veliko za naučiti. Sem mati, babica in gospodinja, toda sem tudi vrhovna poveljnica oboroženih sil. Ženske so lahko karkoli želijo," je bila ostra v svojem odzivu.

Da so komentarji Hernandeza v nasprotju z njihovimi načeli in vrednotami, so izrazili še pri klubu Chivas, za katerega trenutno igra 37-letnik. Mehiški klub je sporočil, da so zoper izjave svojega igralca ustrezno ukrepali.