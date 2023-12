Chiellini igranju nogometa pomahal v slovo

"To je bilo najlepše in najbolj intenzivno potovanje v mojem življenju. Bila si moje vse. S teboj sem prehodil edinstveno in nepozabno pot. Zdaj pa je čas, da začnem novo poglavje, se soočim z novimi izzivi in napišem naslednjo pomembno in vznemirljivo strani življenja," je ob oznanitvi športne upokojitve o svoji nogometni karieri na družbenem omrežju X napisal Giorgio Chiellini.