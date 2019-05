Chiellini ne želi Conteja na klopi Interja: Tam ne more osvojiti ničesar

Eden takšnih je izkušeni italijanski branilec Giorgio Chiellini, ki še vedno zelo ceni Antonia Conteja iz časov skupnega sodelovanja pri Juventusu. Izkušeni branilec stare dame je bil v moštvu, ko je Conte popeljal Juve do treh zaporednih naslovov prvaka v Serie A. "Res ga ne bi rad videl tam, vendar je to del življenja. Vem, da je profesionalec, vendar videti ga pri Interju bi mi bilo čudno. To ni kritika, vsi vedo, da imava z Antoniem poseben odnos. Kaj naj rečem, upam, da se mu bo uresničilo, kar si želi, vendar z Interjem ne more osvojiti ničesar. To je resnica in lahko povem, da sem navijal zanj, ko je bil pri Chelseaju, če bo pri Interju, tega ne morem storiti,"je povedal Chiellini za Tuttsport.

Inter je v dobrem položaju za nastop v Ligi prvakov v naslednji sezoni, a končni razplet bo ponudil zadnji krog italijanskega prvenstva. To bi bil zanesljivo izziv za Conteja, medtem ko za morebitni nastop Samirja Handanovića in soigralcev v Ligi Evropa ni takšnega zanimanja.

Conte je brez trenerske službe od konca lanske sezone, ko je zapustil klop londonskega Chelseaja, zdaj ga italijanski mediji selijo v Milano, kjer naj bi nasledil Interjevega trenerja Luciana Spallettija. Conte, tudi nekdanji selektor italijanske reprezentance, v Serie A ni deloval vse od leta 2014, ko je zapustil Juventus in prevzel azzurre. V treh letih je pri Juventusu je osvojil tri naslove prvaka, s Chelseajem pa Premier League in FA pokal.