Chiellini o izgubljenem finalu Lige prvakov v Cardiffu: Bili smo povsem izžeti

"Še dolgo časa po tem finalu v Cardiffu so nekateri italijanski mediji iskali neobstoječe teorije zarote. Mnogi so bili prepričani, da bi po izenačenju izida na 1:1 lahko preobrnili potek dogodkov na igrišču, a resnica je samo ena," se je na cardiffski finale Lige prvakov pred tremi leti v svoji biografiji spomnil Giorgio Chiellini, ki je ostro zanikal (zlonamerna) namigovanja, da naj bi med polčasoma v črno-beli garderobi 'počilo'.



"To je daleč, daleč od resnice. Edina resnica pa je ta, da smo komaj stali na nogah. Spomnim se Maria Mandžukića in Miralema Pjanića, ki sta dobesedno obsedela na tleh garderobe, medtem ko je trener Massimiliano Allegridajal napotke za drugi polčas. Bili smo povsem izžeti, izčrpani, saj finala evropskih tekmovanj prihajajo v za nas vselej neugodnem trenutku. Sem se pa tudi sam nemalokrat vprašal, zakaj smo po doseženem zadetku in izenačenju v nadaljevanju tako močno popustili v igri. Ne bi rekel, če bi bili v visokem zaostanku, tako pa ...," pripoveduje Chiellini in zaključuje:



"Ostali smo brez 'goriva'. Sezona je bila dolga in naporna, mi pa nismo bili ravno mlada ekipa, ki bi lahko brez večjih težav prenesla vse napore. Žal mi je za vsak izgubljen finale, a takšno je pač življenje. Takšen je šport."