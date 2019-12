Chiellini popljuval zlato žogo: Lani so Ronalda zares oropali

Giorgio Chiellini s prstom kaže na Real Madrid , ki da se je lani "odločil", da Cristiano Ronaldo ne bo dobil zlate žoge. To so odmevno podelili vezistu hrvaške reprezentance in dolgoletnemu soigralcu Portugalca pri Realu Luku Modriću , ki je prekinil prevlado Ronalda in zvezdnika Barcelone ter argentinske reprezentance Lionela Messija . Messi je po letu 2015 letos osvojil svojo šesto zlato žogo in s tem postavil nov rekord: zdaj spet za eno zlato priznanje vodi pred velikim tekmecem Ronaldom.

Odločitev je bila Realova

"Slavje Messija? Pravi rop se je zgodil lani," je za Sky Sport povedal Chiellini."Real Madrid se je odločil, da Cristiano ne sme zmagati in to je bilo čudno. Tega ne pravim jaz, bilo je očitno, sicer bi letos moral zmagati (Virgil) Van Dijk in leta 2018 (Antoine) Griezmann ali (Paul) Pogba."

Chiellini se ni ustavil in nadaljeval: "Modrić ni imel najboljše sezone, to je bilo leto Cristiana ali nekoga, ki je osvojil kaj pomembnega s Francijo. Šlo je za signal iz Madrida: niso želeli, da bi Cristiano zmagal, ker ni bil več njihov igralec."

MESSI

'Kot da bi izbiral med Nadalom in Federerjem'

Malce bolj spravljiv je bil v oceni letošnje podelitve. Messija, ki je poleg spektakularne osebne statistike z Barcelono osvojil državni naslov, je v polfinalu Lige prvakov navdušujoče ustavil Liverpool, čigar vidni člani Sadio Mane, Virgilvan Dijkin Mohamed Salahso bili med udarnimi aduti premierligaških podprvakov, ki so v minuli sezoni osvojili evropski naslov, a ostali brez prestižne nagrade revije France Football.

"Za vsemi je izvrstna sezona, to je tako, kot da bi izbiral med Nadalom in Federerjem. Težko je, toda pri Juvetu imamo srečo, da imamo enega od teh (igralcev, op. a.),"je še dodal Chiellini.

RONALDO

Ronaldov prijatelj provociral Messija

Kot je v zadnjih letih stalnica, Ronalda na podelitvi, na kateri na koncu ni osvojil nagrade, ni bilo. Skupaj s Chiellinijem in še nekaterimi asi italijanske Serie A se je udeležil podelitve v Milanu (dobil je nagrado za igralca leta v Serie A in bil uvrščen v najboljšo enajsterico), je pa bil Portugalec na nek način v Parizu prisoten v podobi enega svojih najboljših prijateljev v novinarskih vrstah, Španca Eduja Aguirreja. Ta se je želel po gala prireditvi na silo prebiti do Messija, čeprav mu je to večkrat skušal preprečiti predstavnik za stike z javnostjo pri Barceloni.

Po tem, ko je Aguirre poskušal vskočiti z vprašanjem glede upokojitve, na katero je Messi namignil med slavnostnim govorom, ga je Argentinec le pogledal in mu na kratko dejal: "Počakaj, da neham govoriti."