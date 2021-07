Chiellini pred finalom z Angleži: Mislili smo, da je Mancini nor

"Za nas je uvrstitev v finale izpolnitev najbolj norih sanj. Pred začetkom eura nismo niti pomislili na kaj takega, saj smo zaradi slabih iger v preteklosti ostali brez nastopa na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Pred tremi leti pa je prišlo do zamenjave na selektorskem položaju, prišel je Roberto Mancini in obrnil stvari na glavo. Ko nam je govoril, da bi morali resno razmišljati o osvojitvi eura, smo mislili, da je nor," je Giorgio Chiellini uvodoma dejal v pogovoru za uradno spletno stran Uefe in italijanske nogometne zveze.

O tekmici v finalu, angleški reprezentanci, izkušeni osrednji branilec Juventusa govori z izbranimi besedami. "Gre za izjemno reprezentanco z vrhunskimi posamezniki, ki so v vsakem trenutku sposobni odločiti tekmo v svojo korist. Anglija ni le Harry Kane, ki ga izjemno spoštujem. Govorimo o nogometašu, ki konstantno napreduje, v vlogi kapetana pa je vzor svojim soigralcem. Proti Danski v polfinalu so na rezervni klopi na svojo priložnost čakali nogometaši, kot so Grealish, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin, Foden ... To pove vse o njihovi moči. Kljub temu pa pričakujem izenačeno tekmo, spoštujemo tekmeca, a se ga ne bojimo," odločno sporoča Chiellini, ki se je pred izvajanjem enajstmetrovk v polfinalu s Španijo znašel v zelo zanimivi interakciji z Jordijem Albo in sodniško trojico.