Chiellini tudi o ugrizu Suareza: Občudujem njegovo pretkanost

Tudi v svoji avtobiografiji, ki z nekaterimi odlomki že lep čas odmeva v svetovnih medijih, Giorgio Chiellini ni pretirano kritiziral Luisa Suarezaza potezo, ki je v hipu postala ena najbolj komentiranih (in bizarnih) športnih zgodb vseh časov. Suarez je namreč med prerivanjem v kazenskem prostoru na tekmi svetovnega prvenstva 2014 v brazilskem Natalu ugriznil Chiellinija v ramo, italijanski branilec pa je vse zbrane na čelu s sodnikom nemudoma opozoril na dogodek, ki je do konca tekme sicer ostal nekaznovan.

Suareza je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) naknadno ostro kaznovala in na tistem mundialu ni več nastopil, Urugvaj je sicer izpadel v osmini finala, Chiellini pa je takoj sprejel opravičilo takratnega člana Liverpoola in pozival, da mu kazen znižajo. To se ni zgodilo, Suarez pa je po prestopu k Barceloni za katalonski klub debitiral šele sredi sezone, medtem ko je moral izpustiti tudi kar devet reprezentančnih tekem. Chiellini trdi, da mu ne zameri ničesar.

'Če bi izgubil to pretkanost, bi postal zgolj običajen napadalec'

"Zlobnost je del nogometa, ne bi rekel, da je to kaj nepravilnega. Da prideš mimo nasprotnika, moraš biti pameten," je v knjigi z naslovom "Jaz, Giorgio" zapisal branilec Juventusa. "Občudujem njegovo pretkanost. Če bi jo izgubil, bi postal zgolj običajen napadalec."

Chiellini je dodal, da sta si s Suarezom "podobna" in da v resnici uživa v spopadih s takšnimi tekmeci, tekmo z Urugvajem pa si je zapomnil tudi po pokrivanju Edinsona Cavanija. Tekma se je sicer končala z zmago Urugvajcev (1:0), minuto po Suarezovem ugrizu je zmago Južnoameričanom, ki jih je ponesla v izločilne boje, prinesel branilec Diego Godin.

"Večji del tekme sem pokrival Cavanija, še enega tipa, ki ga je težko pokrivati in proti kateremu se nismo zadrževali,"je dodal Chiellini. "Nenadoma sem začutil ugriz v ramo. Preprosto zgodilo se je, a to je strategija v spopadih iz oči v oči, če pa lahko tako rečem, je tudi moja. Podobna sva si, rad se merim s takšnimi napadalci, kot je on."