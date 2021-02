Chiellini: Gol proti Barceloni me je osrečil manj kot posredovanje proti Tottenhamu

"Že od nekdaj moram iskati prave nasprotnike, da me potisnejo na višjo raven. Zato Zlatana Ibrahimovićaše kako spoštujem in mislim, da je to spoštovanje medsebojno. V moji prvi sezoni pri Juventusu sva bila soigralca, nikoli se ga nisem bal kot nekateri, vselej sem se rad meril z njim. Ko je prestopil v Inter, je postal naš največji sovražnik, v nadaljevanju klubske in reprezentančne kariere pa je bil, vsaj zame, povsem običajen nasprotnik," je odnos z odličnim napadalcem Milana orisalGiorgio Chiellini.

Izkušeni nogometaš Juventusa je nadaljeval s tem, kaj ga kot branilca najbolj osrečuje: "Zelo vesel sem, ko dobim dvoboj z napadalcem. Ko zaustavim strel ali rešim zadetek, čutim naval adrenalina. To je drugačen užitek od tistega, ki ga začutiš, ko meriš v polno. Posredovanja na pomembnih tekmah še vedno nosim v sebi, čeprav so ta srečanja morda oddaljena že leta."

"Zadetek, ki sem ga dosegel v četrtini finala Lige prvakov proti Barceloni, me niti približno ni tako osrečil, kot me je posredovanje po strelu Harryja Kana v 89. minuti. Obračun s Tottenhamom je bil zelo tesen, po mojem posredovanju pa je bilo zelo čustveno. Z Gianlugijem Buffonom in Andreo Barzaglijem smo se močno objeli. To so trenutki, ko se zavedaš, da si na pravi poti, da je uspeh blizu," je nadaljeval 36-letni Italijan, ki je skromno priznal, da z dolgoletnim kolegom v osrčju Juventusove obrambe Barzaglijem nikoli nista bila na nivoju Sergia Ramosa ali Virgila van Dijka.