Chiesa še enkrat več junak Juventusa, ki se veseli pokalne lovorike

Potem ko so hitro zaključili tekmovanja v Ligi prvakov, ter se že zelo zgodaj poslovili od boja za italijanskega prvaka, so varovanci Andree Pirla uspeli osvojiti italijanski pokal. V finalu so na stadionu Mapei z 2:1 premagali zasedbo Atalante, pri kateri je Josip Iličićv igro vstopil v 76. minuti tekme.

Staro damo je v vodstvo sicer v 31. minuti (iz edine prave priložnosti v prvem delu tekme) popeljal švedski napadalec makedonskih korenin Dejan Kuluševski, a je še pred iztekom prvega polčasa izid poravnal Ukrajinec Ruslan Malinovskij. Atalanta je sicer v prvem polčasu prevladovala, a bila premalo konkretna.

V drugem polčasu je končni izid vročega obračuna v Reggiu Emilii postavilFederico Chiesa, ki ima za seboj izvrstno sezono. Pri zadetku mu je asisitral strelec prvega zadetka Kuluševski. Cristiano Ronaldo je za Juventus odigral celoten obračun, a ostal brez gola ali podaje.

Juventus je sicer še 14. v zgodovini kluba osvojil italijanski pokal. Druga na lestvici je Roma z devetimi lovorikami, Inter Milano in Lazio jih imata po sedem. Zasedba iz Bergama ostaja pri enem zmagoslavju iz leta 1963.